На благоустройство парка отдыха в Рузаевке выделено почти 2,5 млн рублей

Рузаевка получила средства на благоустройство местного парка отдыха в рамках партийного проекта "Парки малых городов". Речь идет о 2 млн 439 тыс. рублей, из которых 1 млн 579 тыс. – это федеральные средства, еще 743 тысячи выделил республиканский бюджет и 116 тысяч – доля местного бюджета.

Отличительной чертой реализации партийной инициативы является привлечение широкой общественности к обсуждению благоустройства парка и дворовых территорий. Деньги потратят с учетом мнения людей. Горожане решили, что в парке нужно построить детскую площадку с современным мягким покрытием.

В то же время обновлять парк аттракционов пока не будут. Горожане решили, что это слишком дорого. К примеру, одни из самых популярных горок "Корсар", "Дракон", "Емеля" вместе с благоустройством территории обойдутся в 2 миллиона рублей. Поскольку таких денег у района просто нет, то некоторые карусели отремонтируют.

Источник: izvmor.ru