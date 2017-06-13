Театр танца "ARБалет" отпраздновал 10-летие в Саранске

В Мордовском университете прошел вечер современной хореографии, посвященный 10-летнему юбилею театра танца "ARБалет".

В программе вечера были представлены известные и уже полюбившиеся зрителям хореографические композиции "Венгерский гуляш", "Подслушано", "Колыбельная", "Безудержная смиренность или Маленькая история из жизни юных дев", "Обретение жизни" и другие. Самыми яркими и зрелищными номерами были "Сама такая (торговцам ширпотреба посвящается…)" в исполнении Александры Спириной и Арины Семилетовой, "Цветы, которые живут вечно" в сольном исполнении Александры Спириной, "Нити судьбы" в танцевальном соло Светланы Костяевой и массовый танец "Босой джаз".

Танцевальный коллектив "ARБалет" был образован на базе Дома культуры Мордовского университета в 1990 году. Свое нынешнее название он носит с 2007 года. "ARБалет" – победитель и лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов в области современной хореографии.

Источник: izvmor.ru