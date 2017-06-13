Легкоатлеты Меньков и Ухов принесли Мордовии золотые медали всероссийского турнира

Мордовские легкоатлеты Александр Меньков и Иван Ухов удачно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Ерино (Подмосковье).

Меньков, который является чемпионом мира 2013 года по прыжкам в длину, вернулся в сектор после долго перерыва, связанного с травмами, и сразу же показал лучший результат - 8 м 19 см. Второй результат в Ерино показал Павел Шалин – 7,85, замкнул тройку призеров Сергей Полянский – 7,75.

В секторе для прыжков в высоту олимпийский чемпион Иван Ухов показал результат 2,32 м, что является лучшим результатом сезона в стране. Рекордсмен РФ среди юниоров Данила Лысенко стал вторым (2,30 м), Илья Иванюк - третьим (2,23 м).

Источник: izvmor.ru