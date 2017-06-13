Жительница Подмосковья пыталась доставить деньги и мобильник заключенному в Мордовии

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН по Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушительницей оказалась жительница Подмосковья, которая прибыла на свидание к заключенному.

При досмотре личных вещей женщины сотрудники учреждения обнаружили телефон, зарядное устройство, сим-карту и деньги - 13 купюр достоинством 1 000 рублей, 13 купюр достоинством 500 рублей, 5 купюр достоинством 100 рублей. Деньги были спрятаны ухищренным способом в продуктах питания.

Передача предназначалась для осужденного к 3,5 годам лишения свободы за незаконный оборот оружия и наркотиков.

Источник: 13.fsin.su