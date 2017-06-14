Виталий Ефимов помог членам саранского общества "Поддержка" съездить в имение Пушкиных

Депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов оказал помощь при организации поездки ветеранов и инвалидов саранской общественной организации "Поддержка" на экскурсию в нижегородское имение Пушкиных в Болдино. Инициатором поездки выступил председатель "Поддержки" Алексей Оськин.

Оськин обратился за помощью к Ефимову с просьбой найти транспорт, который смог бы бесплатно доставить людей в Нижегородскую область. Депутат занялся поиском автотранспортного предприятия, которое приняло участие в организации благотворительной поездки.

По словам участницы поездки Марины Арбузовой, после посещения знаменитой усадьбы ветераны были великолепном расположении духа.

Алексей Оськин и члены городского общества "Поддержка" выразили огромную благодарность депутату за оказанную помощь.

Источник: izvmor.ru