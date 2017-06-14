На пруду в Луховке чуть не утонула 30-летняя женщина

Жительница Саранска едва не утонула на пруду в Луховке. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, 30-летняя жительница Ичалковского района приехала в столицу Мордовии и вместе с братом и другом отправилась отдыхать на водоем. Компания употребляла алкоголь, после чего мужчины остались на берегу, а дама решила освежиться. Почти доплыв до буйков она, по ее собственным словам, почувствовала, что ногу свела сильная судорога.

На счастье нетрезвой гражданки, рядом с ней плавал незнакомый мужчина, который попытался вытащить ее за руку, но не смог этого сделать. Тогда он позвал спасателей, дежуривших на берегу. Те оперативно добрались до места происшествия и вытащили пострадавшую на берег, где она потеряла сознание. Спасатели сделали ей "искусственное дыхание и вызвали "скорую помощь".

Источник: 13.mchs.gov.ru