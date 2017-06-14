У жителей Мордовии изъяли более 0,5 кг конопли за выходные

В течение минувших выходных полиция Мордовии изъяла более 500 грамм наркотиков растительного происхождения. В частности, оперативники задержали 50-летнего жителя села Татарская Пишля. В ходе осмотра его частного дома полицейские нашли пакет с веществом в высушенном и измельченном состоянии. Экспертиза показала, что это каннабис весом 479 граммов. Со слов мужчины, коноплю он нарвал на заброшенном поле для личного употребления, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

В этот же день 41,5 г каннабиса нашли у 39-летнего местного жителя. Аналогичное наркотическое вещество, весом 10,8 граммов, полицейские отдела "Чамзинский" обнаружили при досмотре 32-летнего безработного жителя районного центра.

Источник: 13.мвд.рф