Межрегиональный Центр управления сетями связи открылся в Нижнем Новгороде

Сегодня Межрегиональный Центр управления сетями связи и мониторинга информационных систем в Нижнем Новгороде переходит на новый качественный уровень. Стартовавший в 2015 году проект «Укрупнение Центров управления сетями связи» в зоне Макрорегионального Филиала «Волга» вышел на завершающую стадию. К функциям управления магистральной и внутризоновой сетями связи добавилась возможность централизованного мониторинга и управления местными сетями.

В Межрегиональном Центре сосредоточены функции мониторинга и управления всех уровней и видов сетей доступа (местная/междугородняя связь, магистральные сети, сети передачи данных). Общий объём IP трафика пользователей компании, находящийся под управлением в Межрегионального центре, составляет более 1,5 Тбит/с.

Централизация подразделений по управлению сетями связи и технической поддержки клиентов привела, в первую очередь, к снижению времени отработки клиентских запросов, возросла скорость реагирования на аварийные ситуации. До конца 2018 года планируется поэтапный перевод функций мониторинга, управления сетями, сервисами и технической поддержки клиентов из всех региональных филиалов МРФ «Волга» на централизованную площадку в Нижнем Новгороде.

Одной из важнейших функций Межрегионального центра является управление и контроль задействованных подразделений в ходе проведения работ по устранению чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с работоспособностью технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком». Здесь же ведётся контроль качества работы оборудования во время проведения важных социальных мероприятий, например, видеотрансляции Единого государственного экзамена, Единого дня голосования и т.д. Центр также осуществляет мониторинг качества услуги «Интерактивное телевидение» «Ростелекома» и других услуг для клиентов МРФ «Волга».

Ежедневный и сменный персонал Межрегионального Центра управления МРФ «Волга» как единый слаженный механизм всегда готовы оперативно принять меры по восстановлению поврежденных сетевых ресурсов, услуг у клиентов компании, обеспечить всех заинтересованных лиц необходимой информацией.

В рамках реализации проекта была проведена реконструкция собственного здания, выполнен ремонт помещений и оснащение их инженерными системами, организованы рабочие места и ситуационный центр, модернизированы и вновь внедрены единые системы управления и мониторинга объектов и сооружений связи.

Открытие укрупнённого Центра в Нижнем Новгороде имеет также и важное социальное значение: будут созданы дополнительные рабочие места для специалистов различных направлений IT-сферы. Общая численность центра составит почти 500 человек.

Директор по мониторингу и оперативно-техническому управлению сетями связи ПАО «Ростелеком» Геннадий Соловский отметил: «Компания «Ростелеком» на сегодня обладает огромной транспортной инфраструктурой – сотни тысяч километров магистральных и миллионы километров местных сетей. Для качественного обслуживания и функционирования такой сети современный многофункциональный Центр позволит осуществлять оперативно-техническое управление всеми видами сетей связи «Ростелекома» максимально эффективно, а информацию до всех заинтересованных подразделений доводить в минимальные сроки, что должно повлиять и на скорость устранения аварийных ситуаций в зоне МРФ «Волга» и на мнение клиентов о компании».

Заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» - технический директор Денис Ефременко: «Исторически мониторинг и управление сетью выполняли региональные подразделения «Ростелекома» в разных городах. Теперь эти функции выполняются в новом Центре Управления, что позволило повысить качество эксплуатации, мониторинга состояния и управления сетью, дало возможность обеспечивать и поддерживать как существующие задачи эксплуатации, так и новые продукты, которые находятся либо на этапе внедрения, либо еще в разработке. Создание данного Центра – очередной шаг компании Ростелеком на совершенствование качества предоставляемых услуг и повышение уровня обслуживания клиентов.