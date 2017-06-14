Прокуратура вернула жителям Мордовии озеро в Ельниковском районе

Прокуратура Ельниковского района Мордовии провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства в отношении озера Большое. Проверка была инициирована после жалоб местных жителей о нарушении их прав по доступу к водному объекту.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка показала, что участок площадью 159 тыс. кв.м., расположенный в Большемордовско-Пошатском сельском поселении и принадлежащий гражданину Лукашину, сформирован вокруг озера и находится в его береговой полосе. На основании договора аренды пользователем участка стал глава фермерского хозяйства Демкина. Однако, как удалось выяснить, формирование и постановка на кадастровый учет спорной земли произведены с нарушением закона.

В итоге местные жители вновь получили право посещать озеро без преград.

Источник: prokrm.ru