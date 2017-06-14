Пьяный житель Саранска сообщил о "ядерном чемодане" в местном аэропорту

В Мордовии задержали 32-летнего мужчину, который сообщил ложную информацию о минировании Луховского аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в аэропорту оставили ядерный чемодан, в котором находится бомба. На место предполагаемого ЧП немедленно были направлены все экстренные службы и полицейские. Были срочно эвакуированы люди, специалисты обследовали территорию аэропорта и около него. Однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Оперативники уже выяснили, что номер телефона, с которого сообщили о бомбе, зарегистрирован на 32-летнего ранее судимого жителя Саранска. Мужчина был немедленно задержан в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Он признался полицейским, что осуществил звонок исключительно из хулиганских побуждений.

Источник: 13.мвд.рф