В Мордовии ищут пропавшего пенсионера на велосипеде

В Мордовии разыскивают жителя поселка Потьма Зубово-Полянского района Петра Балашова. Мужчина, 1940 г.р., 22 мая этого года уехал из дома на велосипеде синего цвета и бесследно пропал.

Приметы гражданина: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, стриженные коротко, глаза голубые. Особые приметы: на правой стороне живота имеется шрам от аппендицита. На животе имеется выпирающее образование диаметром примерно 3-4 см, появившееся из-за неправильного зарастания сломанного ребра.

Был одет: пиджак коричневого цвета, кофта черного цвета, рубашка голубого цвета, брюки темно-синего цвета, тапочки резиновые: один черный, другой синий.

При себе может иметь велосипед синего цвета, а также паспорт на свое имя. Психически здоров.

Источник: 13.мвд.рф