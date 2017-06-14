Глава СШОР по легкой атлетике РМ поблагодарила Владимира Волкова за поддержку

В Мордовии состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги выступления спортсменов из региона-13 на чемпионате России по спортивной ходьбе. Напомним, соревнования прошли в Чувашии. Мордовские ходоки завоевали по итогам чемпионата 8 медалей.

Первой слово взяла директор СШОР по легкой атлетике РМ Вера Начаркина. Она поблагодарила организаторов мероприятия, самих ходоков и болельщиков за поддержку. Кроме того, Начаркина отметила особую роль руководства Мордовии в развитии этого вида спорта.

"Благодаря Владимиру Дмитриевичу Волкову даже в очень непростой для легкой атлетики период она продолжает оставаться приоритетным направлением и всячески поддерживается. Для нас это очень ценно, а потому мы должны стремиться только к самым высоким результатам.

Наша команда заняла первое место, набрав 411 очков. На втором месте также расположилась вторая команда Мордовии, собрав за соревнования 262 очка. Третья команда оказалась седьмой",- пояснила Начаркина.

Источник: izvmor.ru