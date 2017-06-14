Тавлинскую игрушку могут сделать брендом Мордовии к ЧМ-2018

В Мордовии пройдет круглый стол "Продвижение туристской сувенирной продукции города-организатора Саранска в рамках мероприятий ЧМ-2018".

Отметим, что в республике по сей день сохраняются традиционные виды ремесел. Результаты труда мастеров народно-художественных промыслов пользуются большой популярностью у туристов.

По мнению экспертной группы комитета по реализации программ в сфере внутреннего туризма при Министерстве культуры РФ, которая посетила республику в целях апробации и включения маршрута "Зов Торамы" в список брендовых маршрутов России, регион не обладает достаточным количеством сувенирной продукции, которая может удовлетворить потребности большого потока туристов.

Кроме этого было рекомендовано создать в регионе-13 такой товар, который затем стал бы брендом республики. В частности таким продуктом может стать тавлинская игрушка, которая входит в число семи чудес финно-угорского мира.

Источник: izvmor.ru