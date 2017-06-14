В пригороде Саранска утром едва полностью не сгорел жилой дом

В пригороде Саранска Николаевке сегодня утром, 14 июня, произошел крупный пожар. По сообщению пресс-службы МЧС по РМ, сообщение о возгорании поступило в 6:35 утра.

Из-за позднего обнаружения огонь успел распространиться на большую площадь. К тому же конструкция здания способствовала быстрому переходу огня на кровлю.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и смогли спасти имущество, но пламя сильно повредило жилое строение. Пострадали прихожая, кухня, чердачное помещение и кровля.

Как отмечают в ведомстве, таких потерь можно было бы избежать, если бы при строительстве дома уделялось большее внимание противопожарной защите. Однако строители откровенно наплевали на данное условие.

Источник: 13.mchs.gov.ru