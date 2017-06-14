Подробности смертельного пожара в Ромоданове: погибший мужчина был алкоголиком

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел в поселке Ромоданово накануне, 13 июня. Напомним, в результате возгорания погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, к моменту приезда спасателей здание было окутано густым дымом. Огнеборцы проникли внутрь и увидели в комнате рядом с печью большое прогоревшее отверстие. В нем и обнаружили страшную находку: два обгоревших тела.

Сразу было установлено, что одним погибшим стал мужчина 1987 г.р. Второй жертвой стала женщина, личность которой устанавливается. Со слов соседей, погибший часто выпивал и вел асоциальный образ жизни. Вероятно, вторая жертва была его собутыльницей.

В настоящее время рассматриваются две версии трагедии: неосторожность при курении и перекал дровяной печи.

Источник: 13.mchs.gov.ru