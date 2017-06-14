Кипр снова ждет гостей на фестиваль вкусной выпечки

Каждый год туристический Кипр принимает гостей со всего мира. Кроме теплого моря, туристов привлекает и фестиваль выпечки, проходящий в Галате. Это мероприятие направлено на освещение различных сортов и видов выпечки, фестиваль посвящен всему, что связано с производством мучных изделий. Как известно, фестиваль обязан своей историей четырем мельницам, которые обеспечивали мукой жителей долины Солея и соседние районы. Горные районы славятся своим воздухом, а деревни Какопетрия и Галата – своей вкуснейшей выпечкой. Традиционный Фестиваль Хлеба проходит осенью, в золотую пору года. На фестивале всем посетителям будет предоставляться возможность дегустации разных сортов кипрского хлеба и другой выпечки со всего света.

Также все желающие смогут научиться выпекать традиционные кипрские пирожки и научиться секретам местных пастеров-пекарей. Деликатесы и сладости со всех стран мира не оставят равнодушным никого. Особое внимание стоит уделить маффинам – небольшим круглым или овальным пироженным, походим на кексы. Они преимущественно сладкие, также с начинкой внутри. Эта выпечка с легкостью помещается в ладонь взрослого человека, она сытна и вкусна. В состав начинок также могут входить фрукты, поэтому это лакомство очень нравится детям. Маффины могут быть приготовлены из разной муки, например или из пшеничной, или из кукрузной. Обычно в маффины добавляются черника, шоколадная стружка, банан, корица, орехи, земляника, лимон, апельсин. Также сородичами мафина являются кекс и капкейк. Важно отметить, что все любители сладостей могут полакомиться на фестивале Хлеба на Кипре двумя видами маффинов: как и американским, так и английским. Английские маффины приготавливаются на дрожжевом тесте, а в американские для теста используют разрыхлитель или соду для выпечки.