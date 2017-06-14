В Саранске 19-летний студент украл гараж и сдал его на металлолом

Житель Саранска подал заявление в полицию о том, что у него пропал металлический гараж размером 3,5 х 6 х 2 метра. Полицейские сработали очень быстро и вскоре задержали преступника. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, им оказался 19-летний студент одного из вузов города.

Молодого человека доставили в отделение полиции, где он поведал, что вывез гараж на своем автомобиле, разрезал "болгаркой" и сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на личные нужды.

Теперь полицейские проверяют молодого человека на причастность к совершению иных преступлений. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф