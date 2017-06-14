В Саранске в честь Всемирного дня донора провели акцию "Поделись жизнью"

В Саранске 14 июня отметили Всемирный день донора. Акцию под названием "Поделись жизнью" инициировало Отделение Пенсионного фонда по РМ и Мордовская республиканская станция переливания крови.

Сегодня на инициативу откликнулись около 80 человек, коорые пришли к зданию городского Управления ПФР, где была развернута мобильная станция переливания крови. По словам главврача Мордовской республиканской станции переливания крови Ольги Македонской, каждый из участников акции "Поделись жизнью" неосознанно совершает маленький подвиг.

В честь праздника в городском Управлении ПФ почетным донорам Мордовии вручили грамоты и специальные удостоверения. Памятные подарки от станции переливания крови получили и активные доноры – работники ПФР.

Источник: izvmor.ru