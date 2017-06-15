Готовность "Мордовия Арены" оценили в 70%

Министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин сообщил, что стадион "Мордовия Арена" в Саранске готов примерно на 70%. Он также отметил, что за год до старта чемпионата мира - 2018 работы на данной арене идут в соответствии с графиком.

"Ориентировочная готовность стадиона по данным на 14 июня составляет более 70%. Срок ввода в эксплуатацию объекта намечен на декабрь 2017 года. Начинаются работы по покраске металлоконструкций купола стадиона. Сейчас наша первоочередная задача, чтобы все работы закончились в срок, а открывать стадион будем тестовыми мероприятиями. Надеемся, что в Саранске сыграет один из контрольных матчей сборная России", - сказал Меркушкин.

По его словам, в июле начнется устройство поля стадиона: будет засеяна трава, организована работа по поддержанию травяного покрытия поля. Кроме главного стадиона, где пройдут матчи чемпионата, в Саранске возводятся три тренировочные площадки, на которых после турнира будут заниматься дети из спортивных школ и секций.

"Мордовия-Арена" спроектирована таким образом, что часть трибун третьего яруса выполнена из металлических конструкций, которые после чемпионата мира будут разобраны и сам комплекс станет крупнейшим в Мордовии культурно-досуговым центром. В чаше стадиона и на его территории смогут проводиться и бизнес-конференции, и массовые культурные мероприятия", - добавил Меркушкин.

Источник: tass.ru