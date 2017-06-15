Житель Саранска, обвинивший супругу в пьянстве, получил удар ножом в горло

Во время веселого застолья в одной из семей Саранска едва не произошло убийство. В результате конфликта 42-летний житель Химмаша получил порез шеи и повреждение гортани.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчине перерезала горло жена. Гражданин вместе с 49-летней супругой распивали спиртные напитки. Вдруг мужчина решил пожурить свою вторую половину и высказал ей претензии по поводу чрезмерного употребления ею алкоголя. Сразу же возникла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и ударила родственника в шею. После этого дама удалилась в спальню.

Истекающий кровью мужчина смог сам выползти на лестничную площадку, где его увидели соседи. Они-то и вызвали "скорую". Врачи сумели спасти жизнь мужчине. На нападавшую возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф