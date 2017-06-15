Жительницу Саранска, изрезавшую ножом малолетнюю внучку, посадили на 2 года

В Саранске вынесли приговор по скандальному делу 46-летней местной жительницы Светланы Мигановой. Напомним, женщина, пребывая в состоянии опьянения, порезала ножом свою внучку.

Напомним, инцидент случился в декабре 2016 года. Миганова исколола 4-летнюю малышку ножом, а затем вытолкнула раздетого ребенка на площадку, от чего девочка упала и скатилась вниз по лестничному маршу. Истерзанный ребенок постучался в соседнюю квартиру, где ей оказали помощь и вызвали "скорую помощь". Девочка была доставлена в Детскую республиканскую больницу, где у нее диагностировали резаные раны головы, обеих ушных раковин, слуховых проходов, правого нижнего и верхнего века, кистей рук, контузию левого глазного яблока.

В ходе расследования Миганова свою вину признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. По словам подсудимой, событий страшного вечера она не помнит, так как была пьяна. В противном случае, утверждала Светлана, она ни за что бы не решилась на такое преступление.

Изучив все обстоятельства дела, суд вынес свой вердикт - два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru