Ученики студии при театре "ИНКогнито" "сдадут экзамен", показав посвящение Эдит Пиаф

Ученики театральной студии при учебном театре "ИНКогнито" покажут саранской публике свои навыки, которые приобрели за год обучения. Студия создана на базе Института национальной культуры, в ней занимаются в основном старшеклассники, студенты колледжей и молодые люди, интересующиеся актерским искусством.

В течение года молодежь обучалась профессиональному мастерству под руководством преподавателя профильной кафедры ИНК, актрисы Русской драмы РМ Елизаветы Ломайкиной. Плоды трудов талантливых парней и девушек будут продемонстрированы 19 и 20 июня.

Выпускным экзаменом для учеников студии станет музыкально-пластическое посвящение Эдит Пиаф. Представление пройдет на учебной сцене Института национальной культуры. Вход - свободный.

Источник: izvmor.ru