26-летний житель Мордовии украл 51-летней жены украшения и раритетный самовар

Жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о краже у нее золотых украшений и раритетного самовара 1927 г.в. По словам 51-летней потерпевшей, ей был причинен ущерб на общую сумму 25,5 тыс. рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что вором оказался 26-летний супруг дамы, с которым она собирается разводиться. Задержан преступник был в Рузаевке, где проживает в течение последних месяцев. Вор сознался в содеянном и поведал, что у него остался дубликат ключа от квартиры бывшей возлюбленной. Воспользовавшись тем, что она находилась на работе, он зашел туда и вытащил ценные вещи для последующей продажи. Похищенное было изъято.

Отметим, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф