Житель Саранска потерял 6,5 тысяч рублей при покупке шин в Интернете

Житель Саранска подал заявление в полицию после того, как стал жертвой интернет-мошенников. По словам потерпевшего, он лишился 6,5 тысяч рублей.

Как пояснили в МВД Мордовии, объявление о продаже шин пострадавший увидел 17 апреля в одной из групп соцсети "ВКонтакте". Гражданина привлекла низкая стоимость на товар.

Связавшись с продавцом, мужчина услышал главное условие заключения сделки - 100%-я предоплата. Это условие он принял, не заподозрив неладное. После перевода на указанный счет требуемой суммы автовладельцу назвали дату поставки. Однако в указанное время шины покупатель не получил. Автор объявления на звонки не отвечал. Спустя два месяца обманутый житель Саранска был вынужден прийти в полицию.

Теперь полицейские пытаются установить, где зарегистрирован номер телефона, по которому аферист общался с жертвой.

Источник: 13.мвд.рф