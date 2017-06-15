В Саранске разыскивают двух юношей, укравших кошелек с 25 тысячами рублей

Саранские полицейские разыскивают двух приятелей-подростков, которые украли чужой кошелек с кругленькой денежной суммой. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступление было совершено 11 июня в торговом центре по улице Советская 55/А. Двое юношей утащили оставленный на диване без присмотра кошелек, в котором лежали 25 тысяч рублей. После этого парни быстро скрылись с места преступления.

Приметы разыскиваемых: первому на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет: черная футболка с рисунком, серые спортивные трико.

Второму на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: светлая футболка, светлые шорты, черная толстовка с капюшоном.

Источник: 13.мвд.рф