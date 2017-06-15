В парке Пушкина победители акции "Сделаем вместе" встретились с младшеклассниками Саранска

Накануне, 14 июня, в саранском парке имени им. А.С. Пушкина прошла встреча победителей Всероссийской акции "Сделаем вместе" с младшеклассниками города. Напомним, что Мордовия стала одним из самых активных регионов ПФО по проведению акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!", которая проходит в рамках федерального партийного проекта "Единой России".

Принять участие в проекте выразили желание почти 13 тысяч человек из 336 образовательных учреждений республики. По словам координатора федерального проекта в РМ Ольги Ручиной, экологические уроки в Мордовии проводились с использованием наглядных методических материалов, что позволило детям лучше усваивать материал и превращать обычный урок в интересную игру.

Экологические плакаты появились в пушкинском парке еще несколько дней назад, чтобы жители города смогли оценить творчество детей. А в среду 20 победителей регионального тура акции "Сделаем вместе!" рассказали детям о том, как важно сохранять природу, бережно относиться к ней. Эколидеры также расспросили детей, кто из них разделяет мусор. В свою очередь, дети осмотрели выставку плакатов и пообщались с эколидерами.

Источник: izvmor.ru