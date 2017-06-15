МГУ им. Огарева - в числе 100 лучших вузов России по версии RAEX

Мордовский государственный университет занял 62-е место в шестом ежегодном рейтинге "100 лучших вузов России", составленном RAEX. Среди классических вузов у нашего университета 15-е место.

Рейтинг, который был презентован на V Международном форуме "Глобальная конкурентоспособность" в Москве, представляет собой интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза по трём критериям, объединившим 45 показателей: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научно-исследовательская деятельность. При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов 30 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.

Отметим, что в еще одном рейтинге - Национальном рейтинге университетов - МГУ им. Огарева занял 64-е место из 264 вузов.

Источник: izvmor.ru