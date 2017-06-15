Страшная авария на трассе Н.Новгород — Саранск — Саратов унесла 2 жизни

На территории Саратовской области на трассе Нижний Новгород - Саранск - Саратов в страшном ДТП погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, минувшей ночью водитель иномарки Hyundai Solaris ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате на месте скончались двое пассажиров Solaris, молодые люди 1995 и 1998 годов рождения. Кроме того, еще три человека, среди них водитель 1992 г.р. и двое других пассажиров, 1990 и 1992 г.р., были срочно госпитализированы.

Все подробности аварии будут установлены позднее. Личности жертв пока не установлены.

Источник: tt.gibdd.ru