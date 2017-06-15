Пума Индира принесла очередной приплод в саранском зоопарке

Очередное пополнение произошло в зоопарке Саранска. Малыши появились у пумы Индиры.

По словам директора зоопарка Павла Кшняйкина, пумята родились неделю назад. Пока они еще слепые, поэтому их никому не показывают. Увидеть маленьких хищников можно будет через неделю, когда у них откроются глазки.

Сообщается, что мама и малыши чувствуют себя хорошо. Папа Геркулес находится в отдельном от них вольере.

Это уже третий приплод у саранских пум. В первый раз было два котенка, во второй – три. Последний приплод прославился на всю страну благодаря своим именам. Напомним, животных назвали в честь звезд мирового футбола - Месси Неймара и Суареса. Как только пумята подросли, их продали в другие регионы. Такая же судьба ждет и новорожденных.

Источник: izvmor.ru