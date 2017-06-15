150 членов многодетных семей Саранска проинструктированы о правилах пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Саранска напомнили многодетным семьям, как следует соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты посетили около 90 семей, проживающих в Пролетарском районе города. В каждой квартире они провели краткий противопожарный инструктаж. Особое внимание сотрудники уделили общению с детьми.

"Если с самого раннего возраста ребенку объяснить, что нельзя баловаться спичками и к каким последствиям может привести его игра, то в подростковом возрасте он будет более аккуратно обращаться с огнем", - отмечают специалисты.

В общей сложности о мерах пожарной безопасности было проинструктировано 150 человек.

Источник: izvmor.ru