В Мордовии мужчина угнал ВАЗ у своей родственницы, чтобы просто покататься

В поселке Комсомольский Чамзинского района задержали молодого человека, который угнал автомобиль у своей родственницы.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 57-летняя хозяйка ВАЗа написала заявление об угоне, как только обнаружила пропажу. Однако она и представить не могла, что вором окажется ее родственник.

Угнанный автомобиль полицейские обнаружили на одной из улиц этого же поселка, он был полностью исправлен. Вскоре была установлена личность 28-летнего угонщика, которого задержали и доставили в отделение. По словам мужчины, ему захотелось покататься. Он подобрал ключ, вскрыл машину и отправился в путь. Не остановило угонщика даже отсутствие водительских прав.

В настоящее время решается вопрос о привлечении вора к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф