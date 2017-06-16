Активисты из Мордовии начали работу на форуме «iВолга-2017»

В Самарской области в торжественной обстановке открылся молодежный форум ПФО «iВолга-2017». Мероприятие состоялось на площадке Фестивального парка.

В этом году в форуме примут участие более 2000 человек из регионов ПФО и других округов в рамках федеральной смены «Инновации и техническое творчество», а также иностранные гости из 20 стран мира. От Мордовии сюда прибыли 73 молодых активиста, в том числе студенты вузов, рабочая молодежь и молодые предприниматели, ученые.

Одной из ключевых тематических линий Молодежного форума станет тема экологии. В этом году на форум подано рекордное число заявок – почти 12 тысяч человек мечтали оказаться на «iВолге», но для участия были отобраны самые достойные.

Впереди у участников форума, в том числе, у представителей Мордовии 10 дней продуктивной работы. Во время мероприятия их ждут презентации образовательных программ, тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами, круглые столы, встречи с известными людьми. В этом году впервые на Форуме работает коворкинг-центр – место, где участники совместно с экспертами смогут доработать свои проекты. В рамках «iВолги-2017» пройдет серия мастер-классов по парашютному спорту, а также состоится Кубок ПФО по парашютному спорту и многое другое.

Источник: izvmor.ru