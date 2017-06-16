Жителя Саранска разыскивают за кражу смартфона из «Пятерочки»

Полиция Саранска просит граждан оказать помощь в розыске мужчины, подозреваемого в краже смартфона. 13 июня гражданин зашел в магазин «Пятерочка», расположенный на улице Т. Бибиной, 18, увидел смартфон, забытый другим клиентом, положил его в карман и скрылся, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы злоумышленника: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы короткие с проседью. Был одет: рубашка с коротким рукавом в клетку, синие джинсы, на ногах черные ботинки.

«Если вам что-либо известно о личности или местонахождении человека на фото, позвоните по телефонам: 8-987-9900421, 29-77-88, 29-77-54 или 02», - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф