В Саранске руководство ООО «Трансспецстрой» задолжало работникам более 1,2 млн рублей

Прокуратура Пролетарского района Саранска осуществила проверку работы ООО «Трансспецстрой». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в фирме нарушаются сроки выплаты работникам заработной платы, а также окончательного расчета при увольнении.

В итоге, за несколько месяцев фирма задолжала 120 работникам сумму в размере более 1,2 млн рублей.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Люди уже получили честно заработанные деньги в полном объеме.

Как сообщалось ранее, одна из строительных фирм Саранска задолжала своим сотрудникам немалую сумму денег. Факт нарушения вскрылся в результате прокурорской проверки. Как оказалось, фирма должна 207 работникам более 7,1 млн рублей.

Источник: prokrm.ru