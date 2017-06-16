Количество пострадавших от укусов клещей в Мордовии перевалило за 150 человек

В Мордовии неустанно растет количество человек, которые пострадали от укусов клещей. На сегодняшний день их насчитывается уже 151, из них 66 – дети.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших – в Саранске, где к врачам с подобной проблемой обратились 40 человек (из них 21 ребенок). В Рузаевском районе клещи покусали 13 человек, в Кочкуровском - 12, в Ковылкинском - 11. В других районах республики зафиксированы единичные случаи. В четырех районах: Большеигнатовском, Теньгушевском, Инсарском и Зубово-Полянском случаев нападения клещей не зафиксировано.

Специалисты напоминают: в том случае, если вас укусил клещ, не пытайтесь извлечь его самостоятельно - срочно обращайтесь к врачу.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru