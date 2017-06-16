8 жителей Мордовии не избавились от тонировки на автомобилях, несмотря на угрозу ареста

В Мордовии состоялся очередной рейд «Тонировка». Сотрудники ГИБДД РМ дежурили на самых оживленных перекрестках и участках автодорог во всех районах Саранска и республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за время операции на нарушителей составлено 347 административных материалов. Если водитель в установленный законом срок не избавляется от тонировки и привлекается по данному правонарушению второй раз, то ему грозит арест до 15 суток. Таких принципиальных граждан, которые никак не хотели расставаться с тонировкой своего автомобиля, набралось 8 человек.

Сотрудники ГИБДД также отмечают, что подобные рейды в ближайшее время продолжатся.

Источник: gibdd.ru/r/13