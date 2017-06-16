Мордовия планирует подписать договор о сотрудничестве с китайской провинцией Сычуань

Делегация из РФ посетила город Хэфэй (провинция Аньхой КНР). Возглавил делегацию полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. В состав группы также вошел председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

15 июня делегация побывала в Аньхойской компании по выпуску автомобилей "Цзянхуай группа" (JAC). Компания JAC является комплексным предприятием по выпуску автомобилей с полной серией продукции под своей независимой маркой в Китае. Руководство компании продемонстрировало членам делегации легкий, средний и утяжеленный грузовик, многофункциональный коммерческий автомобиль, SRV, легковой автомобиль, пассажирские автобусы.

16 июня правительство Республики Мордовия и народное правительство провинции Сычуань планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Источник: izvmor.ru