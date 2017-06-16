В Мордовии 3 ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Мордовии подходит к завершению основной этап ЕГЭ. Стали известны результаты первых экзаменов.

ЕГЭ по географии в этом году сдавали 335 человек. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог в 37 баллов, сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом (в 2016 году – 46 человек).

На экзамен по информатике и ИКТ пришли 117 человек. 25 из них не смогли получить минимальные 42 балла. По этому предмету есть один максимальный результат — у выпускника лицея №43 Саранска.

100 баллов есть и по математике профильного уровня. Высшего результата добились два человека. Еще один набрал 99 баллов. Все трое — выпускники Республиканского лицея для одаренных детей.

Источник: izvmor.ru