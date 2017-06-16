Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Жительницу Саранска заставили заплатить своим детям более 1,7 млн рублей алиментов

Жительницу Саранска заставили заплатить своим детям более 1,7 млн рублей алиментов

Жительница Саранска выплатила более 1,7 млн рублей алиментов своим четверым детям. Девочки уже давно живут в приемных семьях, а мать и думать о них забыла.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, судебные приставы в течение длительного времени взывали к совести должницы, но повлиять на нее никак не удавалось. Имущества, которое можно было бы продать в счет погашения задолженности, у нее также не было. На нее была зарегистрирована лишь часть жилого дома, поэтому пристав вынес на жилье запрет на регистрационные действия.

Спустя почти 5 лет должница сама пришла в отдел судебных приставов на прием и попросила снять запрет, пообещав погасить долг. Она пояснила, что ее дом подпадает под снос, и она получит компенсацию за счет застройщика. Через несколько дней женщина действительно принесла деньги, которые были перечислены ее детям.


Источник: r13.fssprus.ru