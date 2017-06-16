Жительницу Саранска заставили заплатить своим детям более 1,7 млн рублей алиментов

Жительница Саранска выплатила более 1,7 млн рублей алиментов своим четверым детям. Девочки уже давно живут в приемных семьях, а мать и думать о них забыла.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, судебные приставы в течение длительного времени взывали к совести должницы, но повлиять на нее никак не удавалось. Имущества, которое можно было бы продать в счет погашения задолженности, у нее также не было. На нее была зарегистрирована лишь часть жилого дома, поэтому пристав вынес на жилье запрет на регистрационные действия.

Спустя почти 5 лет должница сама пришла в отдел судебных приставов на прием и попросила снять запрет, пообещав погасить долг. Она пояснила, что ее дом подпадает под снос, и она получит компенсацию за счет застройщика. Через несколько дней женщина действительно принесла деньги, которые были перечислены ее детям.

Источник: r13.fssprus.ru