Гости из Марий Эл привезут на гастрофестиваль в Мордовию блюда древней марийской кухни

В Мордовию на Пятнистый гастрономический фестиваль прибудет делегация из заповедника "Большая Кокшага" (Республика Марий Эл). Как полагается, гости приедут не с пустыми руками, а привезут древнюю кухню народа мари, сообщили в пресс-службе Мордовского заповедника.

В основе марийской кухни, которая насчитывает сотни лет, продукты, которые марийцы умели добывать рядом со своим жилищем. Это дичь, рыба, ягоды, грибы, всевозможные травы. Кухня данного народа не отличалась особой сложностью приготовления, однако является очень самобытной.

Заповедник "Большая Кокшага" расположен на территориях Килемарского и Медведевского районов Республики Марий Эл, в 40 км к западу от ее столицы — города Йошкар-Олы.

Источник: izvmor.ru