Делегация Совета законодателей РФ совершила экскурсию по Саранску

16 июня в Мордовии пройдет заседание комиссии Совета законодателей по образованию и науке при Федеральном Собрании РФ. Представители Совета обсудят вопросы профессионального образования.

Накануне гости побывали в Республиканском лицее для одаренных детей, осмотрели экспозиции музея им. Эрьзи, совершили пешую прогулку по центру города. Сегодня делегация посетила Мордовский университет. Экскурсию по новому корпусу провел ректор МГУ им. Огарева Сергей Вдовин.

Гости осмотрели учебные аудитории, лаборатории института физики и химии, познакомились с факультетом математики и информационных технологий, а затем поднялись на смотровую площадку. Вид на Саранск с высоты птичьего полета никого не оставил равнодушным и вызвал бурю положительных эмоций.

Сергей Вдовин сообщил членам делегации, что приоритеными научными направлениями для вуза являются силовая электроника, фотоника, новые материалы, энергосбережение, светотехника, фундаментальные и прикладные исследования в области финноугроведения.

Источник: izvmor.ru