В МГУ им. Огарева обсудили старт приемной кампании

Ректорат МГУ им. Огарева обсудил предстоящий старт приемной кампании университета. Напомним, прием документов на все направления подготовки и специальности высшего и среднего профессионального образования от вчерашних школьников начнется 20 июня.

Ответственный секретарь приемной комиссии Олег Томилин отметил, что в течение всего года подразделения вуза проводили профориентационную работу не только во всех районах республики, но и в других регионах РФ. Были разработаны, приняты и размещены на сайте правила приема на все уровни образования, определено расписание вступительных испытаний для всех категорий поступающих.

В данный момент завершается обучение приемных комиссий факультетов и институтов, оборудуются рабочие места для комиссии на первом этаже Института национальной культуры. На территории университетского кампуса размещается уличная навигация для абитуриентов.

Приемная комиссия откроет свои двери для абитуриентов 20 июня в 9:00.

Источник: izvmor.ru