ГИБДД Мордовии проводит операцию "Внимание, каникулы!"

В Мордовии проводится операция "Внимание, каникулы!". Как показывает практика, в летний период количество ДТП с участием детей резко возрастает. Например, минувшим летом рост составил 20%. Чтобы снизить эти показатели, сотрудники ГИБДД РМ в рамках операции несут службу вблизи детских образовательных учреждений, а также в местах, где чаще всего можно встретить граждан с детьми. Особое внимание уделяют перевозке юных пассажиров.

Кроме того, инспекторы ГИБДД выезжают в детские оздоровительные и пришкольные лагеря республики. Для ребят организуют занятия, конкурсы и викторины по Правилам дорожного движения. В подобных мероприятиях уже приняли участие несколько сотен маленьких жителей региона.

Источник: gibdd.ru/r/13