Члены комиссии Совета законодателей РФ побывали на двух предприятиях Саранска

Члены комиссии Совета законодателей по образованию и науке при Федеральном Собрании РФ посетили два предприятия Саранска: "Электровыпрямтель" и "Саранский телевизионный завод". Гости осмотрели производственные участки, побывали в выставочном зале, где представлен широкий спектр производимых изделий. Гендиректор "Электровыпрямтеля" Геннадий Каменцев рассказал гостям об истории создания завода.

Напомним, комиссия изучает лучшие практики формирования регионального законодательства в сфере профессионального образования для инновационного бизнеса.

Сегодня на базе Технопарка Мордовии состоится заседание законодателей, на котором они обсудят обсудят, в частности, вопросы правового обеспечения подготовки кадров, организации непрерывного образования по подготовке кадров для важнейших областей экономики.

Источник: izvmor.ru