Огромный пруд в Кадошкино может исчезнуть в ближайшее время

Жители Кадошкино не на шутку встревожены из-за судьбы местного пруда. Пруд, расположенный на территории поселка-коммуны «Новая жизнь», был и остается местом отдыха не только кадошкинцев, но и гостей района.

Как сообщают местные СМИ, высота плотины здесь – не менее 10 метров. Проблема в том, что слив на плотине не работает, излишки воды вытекают. Происходит это из-за того, что задвижка сливного колодца не открыта полностью.

Почему так получилось – никто сказать не может, но факт остается фактом: наружная насыпь смывается водой беспощадно, край плотины истощается. По словам рыбаков, нужно специальное оборудование и спецтехника, чтобы расчистить колодец. В случае, если водопад основательно подточит дамбу, то вода заполнит овраги, в сторону села Пушкино, до которого будет рукой подать.

Конечно, вести речь об экологической катастрофе – это чересчур, но пруд местные жители могут потерять. А ведь это чуть ли не единственный водоем в районе, «с которого рыбаков не гоняют». Остальные водоемы принадлежат частным лицам.

Источник: izvmor.ru