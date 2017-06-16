Аферистку из Архангельской области, обокравшю 87-летнюю пенсионерку, будут судить в Саранске

В Саранске будут судить 29-летнюю жительницу Архангельской области, которая обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, злоумышленница обманула доверчивую бабушку и похитила у нее 37 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступление произошло в феврале 2016 года. К 87-летней пенсионерке на улице подошла незнакомка, представилась продавцом платков из Татарстана и поинтересовалась, где в Саранске можно снять на несколько дней квартиру.

Войдя в доверие в пенсионерке, аферистка напросилась к ней в гости, чтобы погреться. Добрая бабушка пустила мошенницу домой и угостила чаем, а та сообщила, что на родственников пенсионерки наведена порча. Чтобы расплатиться с гостьей, старушка достала из шкафчика свои сбережения, как вдруг ей стало плохо, и она потеряла сознание. В таком состоянии пенсионерку и обнаружила ее дочь.

Злоумышленница была задержана по месту жительства. Полицейским она пояснила, что похищенные деньги потратила на погашение долгов.

Источник: 13.мвд.рф