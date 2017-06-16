Что такое тепловые аккумуляторы и для чего они необходимы

«Теплобак» - одна из немногих компаний на рынке, успешно занимающихся производством и реализацией промышленно-бытового отопительного оборудования. На рынке теплооборудования компания функционирует почти десять лет, предлагая своим клиентам широкий ассортимент теплоаккумуляторов с доступной ценой – ссылка на информацию.

Суть теплового аккумулятора состоит в том, что стальной герметический бак накапливает избыточное тепло. Такие аккумуляторы используются в целях хранения воды систем водо- или теплоснабжения, минимизируя при этом потери тепловой энергии. Также теплоаккумулятор помогает сохранить энергетические ресурсы, потому как теплоэнергия используется по максимуму, так как вырабатывается в разное время суток.

Основным видом продукции «Теплобака» https://www.teplobak.com.ua/ru/ являются тепловые аккумуляторы различной емкости. Теплоаккумуляторы могут быть подключены даже одновременно с другими устройствами – это может быть газовый котел или солнечный коллектор, тепловой насос или электрический нагреватель. В таком случае эффективность устройств повысится.

За время своей успешной работы компания сумела приобрести статус одного из ведущих производителей, прочно закрепив за собой статус надежного производителя и эффективного поставщика. Сфера применения теплоаккумуляторов достаточно обширна и позволяет применять их в офисах, учебных заведения, загородных домах, ТРЦ и в гостиницах, а также на промобъектах, которые нуждаются в тепло- и водоснабжении.

Предлагая необходимое отопительное оборудование, «Теплобак» предоставляет по-настоящему эффективные решения, чтобы справиться с большим числом непростых задач. Сотрудники обеспечивает всем клиентам, которые к ним обратились, техподдержку на самых разных этапах – от проектирования с последующим монтажом и вплоть до эксплуатации.

Компания «Теплобак» предоставляет следующий ассортимент своей продукции: буферные емкости из черной стали, буферные емкости системы «бак в баке», бойлеры и баки-аккумуляторы для горячего водоснабжения, холодоаккумулятор, бак с порошково-вакуумной изоляцией, тепловой насос «Теплобак» в сочетании с водонагревателем ВТП. Также компания «Теплобак» предоставляет самые аксессуары, необходимые для теплооборудования.

С каждым годом компания «Теплобак» пополняет свою клиентскую базу новыми покупателями, которые с благодарностью отзываются о продукции. Качественный сервис и сертифицированное оборудование – главные преимущества компании «Теплобак».

