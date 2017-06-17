"Мордовия" продлила контракт с Маратом Мустафиным

Главным тренером саранской "Мордовии" в новом сезоне останется Марат Мустафин. Контракт со специалистом продлен на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Мустафин трудится в структуре клуба, начиная с 2000 года, и за это время успел поработать с большинством тренеров, что руководили командой. Наряду с этим, Мустафин уже дважды принимал команду в трудной турнирной ситуации - в качестве и.о. главного тренера.

В начале июня Мустафин успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Мордовия" не смогла сохранить прописку в ФНЛ и в следующем сезоне будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Источник: fc-mordovia.ru