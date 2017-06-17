В Саранске раскрыта кража 600 кг черного металла

Два жителя Саранска, 1987 и 1992 г.р., задержаны по подозрению в краже лома черного металла. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 13 июня товарищи пробрались на территорию светотехнической фирмы через отверстие в заборе, откуда частями перетаскали чермет за пределы организации. На следующий день они хотели перепрятать добычу поближе к одному из пунктов приема металла, куда и планировали сдать награбленные 600 кг металла, а деньги поделить между собой.

Однако планам преступников не суждено было осуществиться. Полицейские своевременно получили информацию и задержали воров. Металл был возвращен владельцам предприятия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф