Новым директором Мордовского музыкального театра назначен экс-худрук Русской драмы

Новым директором мордовского Музыкального театра имени И.М. Яушева вместо Татьяны Первовой, которая занимала этот пост последние 10 лет, назначен Владимир Шарапов.

Ранее Шарапов работал главным режиссером, а затем директором Республиканской госфилармонии, несколько лет возглавлял региональное Министерство культуры и чуть меньше года являлся художественным руководителем Русского драмтеатра РМ. Первова, по имеющимся сведениям, уволилась "по собственному желанию".

В интервью СМИ Владимир Шарапов подтвердил, что с 14 июня он официально и фактически приступил к директорским обязанностям в музтеатре. При этом на сайте Русской драмы Шарапов по-прежнему значится худруком. Однако сам он заявил, что на двух креслах сидеть не намерен - просто с сайта забыли убрать информацию.

Источник: izvmor.ru